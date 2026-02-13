Procuratore capo a Nocera Inferiore il Csm indica Luigi Cannavale

La V Commissione del CSM ha scelto all’unanimità Luigi Alberto Cannavale come nuovo Procuratore Capo a Nocera Inferiore, dopo aver valutato le sue precedenti inchieste sulla criminalità organizzata nel territorio.

La proposta passerà ora al Plenum per la ratifica ufficiale, chiudendo così la fase di transizione iniziata lo scorso giugno con il pensionamento di Antonio Centore La V Commissione del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) ha indicato all’unanimità Luigi Alberto Cannavale quale potenziale e nuovo Procuratore Capo a Nocera Inferiore. Il via libera definitivo è arrivato ieri mattina. La Commissione per gli incarichi direttivi del Csm ha scelto, senza riserve, il profilo di Cannavale per guidare uffici giudiziari dell’Agro nocerino sarnese. La proposta passerà ora al Plenum per la ratifica ufficiale, chiudendo così la fase di transizione iniziata lo scorso giugno con il pensionamento di Antonio Centore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

