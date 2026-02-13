Processo Petrolini nuova udienza senza l’imputata

Chiara Petrolini, imputata nel processo che si svolge davanti alla Corte d’Assise di Parma, non si è presentata all’udienza di oggi. La giovane, di 22 anni, era assente senza aver comunicato motivazioni ufficiali, suscitando dubbi tra i presenti sulla sua posizione processuale. Questa assenza si aggiunge alle precedenti, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte.

Nuova udienza del processo a Chiara Petrolini davanti alla Corte d'Assise di Parma. La 22enne non era presente in aula. Durante l'udienza sono state sentite le perite psichiatriche incaricate di riferire sulla capacità di intendere e volere dell'imputata. Davanti ai giudici sono state sentite le psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, nominate dalla Corte per la perizia. Ribadita la piena capacità di intendere e volere dell'imputata. Le esperte hanno illustrato il percorso valutativo svolto, spiegando di aver analizzato l'intero contesto: «Abbiamo valutato tutte le persone entrate nello scenario, comprese intercettazioni ambientali e tabulati telefonici - spiega in fase di dibattimento Laura Ghiringhelli -.

Si svolge a Parma la sesta udienza del processo a Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di casa a distanza di un anno e mezzo.

Oggi a Parma si svolge una nuova udienza nel processo a Chiara Petrolini, imputata del duplice omicidio dei suoi neonati, trovati sepolti nel giardino di Treversetolo.

Processo Petrolini, in aula guerra tra perizie psichiatriche - Ore 14 del 02/12/2025

