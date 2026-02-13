Processo Petrolini le perite | Chiara aveva piena capacità di intendere e volere

Nella seconda giornata di udienza del processo a Chiara Petrolini, la giovane di 22 anni accusata di aver provocato un incidente mortale, le perizie hanno confermato che Chiara aveva piena capacità di intendere e volere al momento del fatto. La 22enne, che non si è presentata in aula, è stata rappresentata dal suo avvocato, mentre i periti hanno spiegato che non ci sono dubbi sulla sua lucidità. La differenza rispetto ad altre testimonianze sta nel fatto che le analisi psichiche sono state condotte da esperti indipendenti, che hanno sottolineato come Chiara fosse consapevole delle proprie azioni durante la notte dell’inc

Nuova udienza del processo a Chiara Petrolini davanti alla Corte d’Assise di Parma. La 22enne non era presente in aula. Durante l’udienza sono state sentite le perite psichiatriche incaricate di riferire sulla capacità di intendere e volere dell’imputata. Davanti ai giudici sono state sentite le psichiatre Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, nominate dalla Corte per la perizia. Ribadita la piena capacità di intendere e volere dell’imputata. Le esperte hanno illustrato il percorso valutativo svolto, spiegando di aver analizzato l’intero contesto: «Abbiamo valutato tutte le persone entrate nello scenario, comprese intercettazioni ambientali e tabulati telefonici - spiega in fase di dibattimento Laura Ghiringhelli -.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La Corte d’Assise di Parma ha disposto una perizia psichiatrica che ha confermato la capacità di intendere e volere di Chiara Petrolini.

Le perite, il web era l'interlocutore preferito di Chiara Petrolini(ANSA) - PARMA, 13 FEB - Chiara versa in una sorta di condizione di solitudine, preferisce comunicare col web, che ha una funzione suppletiva che consente di avere le risposte anche più disparate, ch ... msn.com

