Processo Petrolini la difesa | Chiara è una paraplegica psichica L' accusa | Non ci sono aspetti dissociaviti

Durante il processo Petrolini, l’avvocato della difesa ha affermato che Chiara Petrolini soffre di una paraplegia psichica, paragonandola a una condizione di paralisi mentale. L’accusa ha risposto che non ci sono elementi dissociativi nel suo comportamento. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un recupero di questa condizione psichica.

Botta e risposta in udienza. Pietro Petrini, psichiatra consulente della difesa, rispondendo alle domande dell'avvocato Nicola Tria: "Speriamo che questa paraplegia psichica possa essere recuperabile" "Chiara Petrolini è una paraplegica psichica. Chiara è come se fosse una paraplegica. Speriamo che questa paraplegia psichica possa essere recuperabile". Lo ha dichiarato Pietro Petrini, psichiatra consulente della difesa, rispondendo alle domande dell'avvocato Nicola Tria durante il processo a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver seppellito i suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Al processo in Corte d’Assise a Parma, si discute il caso di Chiara Petrolini, accusata di aver dato alla luce e sepolto i corpi dei suoi due neonati nel suo giardino a Vignale di Traversetolo.

Nella seconda giornata di udienza del processo a Chiara Petrolini, la giovane di 22 anni accusata di aver provocato un incidente mortale, le perizie hanno confermato che Chiara aveva piena capacità di intendere e volere al momento del fatto.

