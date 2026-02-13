Processo Petrolini la difesa | Chiara è una paraplegica psichica L' accusa | Non ci sono aspetti dissociaviti

Durante il processo Petrolini, la difesa ha definito Chiara come una persona con una paraplegia psichica, sottolineando che la sua condizione riguarda aspetti mentali più che fisici. La difesa ha anche espresso speranza che questa forma di paralisi mentale possa migliorare nel tempo. L’accusa, invece, ha negato l’esistenza di elementi dissociativi nel caso. Chiara, che ha preso parola in aula, ha descritto la sua situazione come complessa e difficile da spiegare. Un testimone ha riferito di averla vista camminare normalmente pochi mesi fa, prima che si manifestassero i problemi attuali.

Botta e risposta in udienza. Pietro Petrini, psichiatra consulente della difesa, rispondendo alle domande dell'avvocato Nicola Tria: "Speriamo che questa paraplegia psichica possa essere recuperabile" "Chiara Petrolini è una paraplegica psichica. Chiara è come se fosse una paraplegica. Speriamo che questa paraplegia psichica possa essere recuperabile". Lo ha dichiarato Pietro Petrini, psichiatra consulente della difesa, rispondendo alle domande dell'avvocato Nicola Tria durante il processo a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver seppellito i suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024.

Al processo in Corte d’Assise a Parma, si discute il caso di Chiara Petrolini, accusata di aver dato alla luce e sepolto i corpi dei suoi due neonati nel suo giardino a Vignale di Traversetolo.

