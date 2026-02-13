Processo Petrolini Chiara ' immatura e fragile ma capace di intendere' Tria | Non è finita

Chiara Petrolini, coinvolta nel processo, si è mostrata immatura e fragile, ma capace di comprendere le domande in aula. La sua avvocata ha spiegato che non presenta alcun deficit cognitivo, evidenziando che studia e si dimostra lucida nelle risposte. Il pubblico ministero Tria ha aggiunto che il procedimento non si è ancora concluso e ci sono ancora aspetti da chiarire.

L'avvocato della studentessa di Vignale di Traversetolo: "I processi si chiudono quando il giudice legge la sentenza. Stiamo lavorando" "Non è emerso che lei (Chiara Petrolini, ndr) avesse un deficit cognitivo: è una persona brillante che studia, non ha un disturbo di personalità e non è emerso neanche ai test". Lo ha dichiarato la psichiatra Laura Ghiringhelli, nominata perita dalla corte, per il processo a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.

Processo Petrolini, la relazione: Chiara razionale e calcolatrice - Vita in diretta 22/01/2026

