Processo Chiara Petrolini le perite | Il suo principale interlocutore è il web è sola e immatura ma non ha nessun deficit

Chiara Petrolini si trova sotto processo a Parma, accusata di aver commesso un gesto grave. Le perite incaricate dalla Corte di assise, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli, hanno spiegato che la giovane si affida principalmente al web per orientarsi. Durante la loro relazione, hanno sottolineato che Chiara è una persona sola e ancora immatura, ma senza alcun deficit mentale. Questo dettaglio potrebbe influenzare le decisioni della corte, che si sta avvicinando a una fase decisiva del procedimento.

Chiara Petrolini, le psichiatre: “Web suo principale interlocutore, non ha nessun disturbo psichiatrico” Un’aula del Tribunale di Parma ancora una volta al centro di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Chiara Petrolini, 19 anni di Parma, vive da sola e trascorre molto tempo davanti al suo cellulare, parlando principalmente con la cronologia delle sue chat e social media, perché fatica a gestire le emozioni e dipende dal giudizio degli altri.

Le psichiatre spiegano il profilo psicologico di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver sepolto i suoi neonati a Traversetolo.

L'avvocato della studentessa di Vignale di Traversetolo: I processi si chiudono quando il giudice legge la sentenza. Stiamo lavorando ...

