Processo CasaPound Bari la difesa | Confusione sulle norme Esclusa premeditazione

La difesa di CasaPound Bari ha commentato il verdetto del Tribunale, affermando che ci sarebbe stata confusione nelle norme applicate e che non ci sono prove di premeditazione.

A seguito della sentenza di primo grado che ha condannato 12 militanti per i fatti del 2018, l'avvocato Antonio Mitolo, difensore di cinque imputati, critica l'impianto giuridico della decisione L'avvocato Antonio Mitolo, che assiste cinque imputati nel procedimento, ha delineato una posizione di netta contestazione tecnica, annunciando battaglia nei successivi gradi di giudizio. Il punto cardine dell'argomentazione difensiva risiede in quella che Mitolo definisce una "discrasia" nell'applicazione della legge. Secondo il legale, la sentenza poggerebbe su un fraintendimento degli articoli 1, 2 e 5 della Legge Scelba.