Processo-bis per abusi sulla ex hostess di Malpensa | 8 anni di stress emotivo Io una vittima finita sotto accusa

Il processo-bis per gli abusi sulla ex hostess di Malpensa si apre con la testimone che descrive come gli otto anni di stress emotivo le abbiano causato un forte dolore. La donna, che ha subito le molestie nel 2018, ha spiegato di aver rivissuto quei momenti difficili durante l’udienza di oggi. La sua testimonianza mette in luce quanto le accuse abbiano pesato sulla sua vita personale e professionale.

Milano, 13 febbraio 2026 – Ancora una volta ha dovuto testimoniare e non lo ha fatto a cuore leggero: " Per me ripercorrere, a distanza di otto anni, quello che ho subito è stato faticoso ed emotivamente doloroso ". Così stamattina ha parlato – nel processo d'appello bis davanti alla Corte milanese (giudici Manzi-Rinaldi-Fasano)- la donna che nel 2018, quando lavorava come hostess, denunciò abusi da parte di un sindacalista all'aeroporto di Malpensa. Il ribaltamento della cassazione. Il caso nel corso del tempo ha suscitato polemiche, dato che inizialmente con due sentenze, in primo e secondo grado, il 48enne era stato assolto.