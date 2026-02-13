Alle 20.45, alla stazione di Pisa, il Milan di Allegri si prepara a scendere in campo con Nkunku di nuovo in attacco, dopo aver visto una formazione quasi invariata rispetto alla partita contro il Bologna.

Probabili formazioni, Pisa-Milan: Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto a quanto visto contro il Bologna. Probabili formazioni, Pisa-Milan: per Massimiliano Allegri pochissimi cambi in vista contro i nerazzurri. La squadra dovrebbe essere la stessa di Bologna con un solo cambio. Ecco le ultime novità dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni, Pisa-Milan: Allegri di nuovo con Nkunku in attacco

Approfondimenti su pisa milan

Le probabili formazioni di Roma-Milan vedono Allegri optare per alcune novità, dopo la vittoria contro il Lecce.

L’interesse per KEAN, Il futuro di MODRIC, il nuovo NKUNKU e una chicca di MERCATO con Guidi

Ultime notizie su pisa milan

Argomenti discussi: Pisa-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pisa-Milan: probabili formazioni e statistiche; Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic rientra e andrà in panchina. Out Saelemaekers; Probabili formazioni Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e Pulisic.

Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark nell'anticipo della 25ª giornata. Sfida da testa-coda alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Pisa-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tvNei toscani mister Hiljemark chiamato a sciogliere i ballottaggi in avanti: Durosinmi e Tramoni sono in pole su Meister e Stojilkovic per completare il reparto con Moreo. In mediana conferma per ... fantacalcio.it

Pisa-Milan, probabili formazioni: spazio ancora a #Nkunku. Un solo cambio per #Allegri #SempreMilan #milan #SerieA #pisamilan x.com

Partita: PisaMilan Data: venerdì 13 febbraio 2026 Orario: 20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore #pisamilan - facebook.com facebook