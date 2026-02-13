Probabili formazioni Inter Juventus | Spalletti perde un big Chivu ritrova Barella e Calha

L’Inter e la Juventus si preparano a sfidarsi di nuovo in campionato, dopo la battaglia del 4-3 all’Allianz Stadium di cinque mesi fa. Spalletti dovrà fare a meno di un giocatore importante, mentre Chivu recupera Barella e Calha, pronti a scendere in campo. La partita si preannuncia piena di tensione e azioni veloci, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

Probabili formazioni Inter Juventus. Rieccole faccia a faccia. Inter e Juventus tornano a incrociarsi in campionato a cinque mesi dal pirotecnico 4-3 dell’Allianz Stadium, una delle partite più spettacolari dell’andata. Stavolta il palcoscenico è San Siro, con il Derby d’Italia in programma sabato 14 febbraio alle 20:45. Nel frattempo molte cose sono cambiate. L’Inter di Cristian Chivu ha allungato in classifica, consolidando il primato e candidandosi con forza alla conquista dello Scudetto. La Juventus, invece, ha trovato una nuova identità con l’arrivo di Luciano Spalletti, pur tra qualche inciampo recente come i ko contro Cagliari e Atalanta (in Coppa Italia) e il pareggio in extremis contro la Lazio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Barella si scalda in vista del derby d’Italia, mentre Calhanoglu resta in panchina, pronto a entrare a partita in corso.

Cristian Chivu sta preparando la formazione per il big match di sabato sera.

