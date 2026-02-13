Il match tra Napoli e Roma si avvicina, e le ultime indiscrezioni indicano che entrambe le squadre puntano a controllare il ritmo della partita. Il motivo è chiaro: chi vince potrebbe rafforzare la propria posizione in classifica. Le scelte di formazione si concentrano sulla gestione dei giocatori chiave, con attenzione particolare alle riserve che potrebbero entrare a partita in corso. La sfida si gioca domenica sera al Maradona, dove si prevede una battaglia tattica tra due squadre determinate a non lasciare punti.

Un duello di alta classifica tra Napoli e Roma sta prendendo forma al Maradona, con intenzioni chiare da parte di entrambe le squadre: gestione delle risorse, equilibri tattici e scelte mirate per affrontare una partita che può incidere sul cammino stagionale. Le decisioni dei tecnici, i recuperi remoti e le conferme in rosa definiscono l’assetto immediato e le possibilità di impiego degli elementi chiave sul prato di gioco. Nel pre-partita della sfida tra Pisa e Milan, valida per la 25ª giornata di Serie A 2025-2026, il tecnico rossonero. Nel contesto della 25ª giornata di Serie A 2025-2026 tra Pisa e Milan, le dichiarazioni di Oscar Hiljemark offrono una. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Probabili formazioni di Napoli e Roma: le ultime indiscrezioni sulla sfida di Serie A

Spalletti deve ancora decidere chi schierare contro la Juventus in Coppa Italia.

Il 10 dicembre il Napoli torna in campo in Champions League, affrontando il Benfica all’Estadio da Luz nella sesta giornata della fase a gironi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

ROMA-NAPOLI: È SFIDA SCUDETTO! Le Scelte Shock di Gasperini e Conte (Dybala, Hojlund, Koné)

Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Como, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Probabili formazioni Napoli-Roma: rischia Buongiorno, le decisioni su McTominay e DybalaProbabili formazioni Napoli Roma - Le possibili scelte di Conte e Gasperini per il match della 25^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per GasperiniLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Roma (Domenica 15 febbraio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN): Come arriva il Napoli Il. tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni di Como-Fiorentina #SkySport #SkySerieA x.com

Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook