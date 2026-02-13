PrimaCassa presenta il concorso scolastico per il 50° anniversario del terremoto

PrimaCassa presenta il concorso scolastico per il 50° anniversario del terremoto Udine, presso il Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata presentata oggi la nuova iniziativa di PrimaCassa FVG: un concorso rivolto agli studenti per ricordare i 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli. La scelta di coinvolgere le scuole mira a mantenere viva la memoria attraverso progetti creativi e riflessioni sui danni e la ricostruzione, con un’attenzione particolare alle testimonianze di chi ha vissuto quei momenti. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è il premio in denaro destinato alle scuole vinc

Il presidente Gasparini: "A cinquant'anni dal sisma sentiamo il dovere di valorizzare la memoria come strumento di crescita civile, capace di trasmettere ai giovani i valori che hanno reso forte il nostro territorio" Il concorso nasce con l'obiettivo di trasformare una ricorrenza commemorativa in un'occasione educativa, partecipata e orientata al futuro, coinvolgendo le giovani generazioni in un percorso di conoscenza, consapevolezza e riflessione sui valori che hanno guidato la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia. La memoria del sisma non solo come ricordo del dolore e della distruzione, ma come patrimonio collettivo capace di rafforzare l'identità del territorio e promuovere una cultura della solidarietà, della prevenzione e della resilienza.