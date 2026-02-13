Prima pagina Tuttosport | Olimpiadi oltre la Fede

Luca Bianchi, atleta azzurro di 23 anni, ha deciso di abbandonare la squadra olimpica italiana a pochi giorni dall’inizio delle gare a Los Angeles, perché non si sente più motivato dopo aver subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti per mesi. La sua scelta, comunicata ieri attraverso un post sui social, ha sorpreso molti, ma lui spiega di aver perso la passione e di voler prendersi una pausa definitiva dal mondo dello sport. La sua decisione si distingue per il forte senso di autodeterminazione, arrivando in un momento in cui gli altri atleti continuano a prepararsi intensamente.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Olimpiadi, oltre la Fede” Approfondimenti su prima pagina Prima pagina Tuttosport: tra le Olimpiadi e la Serie A Questa mattina, la prima pagina di Tuttosport si concentra sulle notizie di oggi, domenica 8 febbraio 2026. Prima pagina Tuttosport: “Olimpiadi, riaccendete i nostri cuori” Questa mattina, sulla prima pagina di Tuttosport, si legge un appello a riaccendere i cuori con le Olimpiadi. Ultime notizie su prima pagina Argomenti discussi: Festa Italia alle Olimpiadi; Giochiamo: al via le Olimpiadi; Paris: Ho la voglia di un bambino. Franzoni ci ha dato la sveglia; Programma Olimpiadi Milano Cortina 11 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv. Tuttosport: Riaccendete i nostri cuori con la fiamma della speranza!Anche Tuttosport dedica la prima pagina all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Riaccendete i nostri cuori ed un breve riassunto della stupenda serata di ... tuttonapoli.net Leggendaria Brignone: oro olimpico in Super G 315 giorni dopo il tremendo crack e la paura Lollobrigida d’oro, fantastico bis Fontana d’argento raggiunge il mito Slittini di bronzo La prima pagina del 13 febbraio #Tuttos x.com Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, venerdì 13 febbraio - facebook.com facebook