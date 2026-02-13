Prima categoria Il big match è tra Stella Rossa e Savarna Fusignano con il Reno

Il big match tra Stella Rossa e Savarna si gioca domani allo ‘Zangaglia’ di Casalborsetti, in uno dei due anticipi del girone F di Prima Categoria, con la sfida motivata dalla lotta per le posizioni di vertice e un vantaggio di punti tra le due squadre.

Big match tutto ravennate domani, in uno dei due anticipi del girone F di Prima Categoria: allo ‘Zangaglia’ di Casalborsetti la Stella Rossa ospita il Savarna, quinta contro terza nel raggruppamento. Domenica occhi puntati su Ospital Monacale dove il Reno Molinella, secondo, ospita il Real Fusignano di Andrea Balella (in foto) alla ricerca dei punti per uscire dai playout. Programma Prima Categoria (20ª giornata, ore 14,30). Girone F (domani, ore 15): O. Quartesana-Consandolo, Stella Rossa-Savarna. Domenica: P. Bubano-Frugesport, Cotignola-Bando, Copparo-Only Sport Alfonsine, N. Codigorese-Pontelagoscuro, Portuense Etrusca-Centro Erika, Reno Molinella-Real Fusignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Prima Categoria vede la capolista Copparo allungare in vetta al girone F, grazie a una vittoria esterna contro il Centro Erika Lavezzola.

Nel match di ieri, il Savarna ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Real Fusignano, con un risultato di 3-1.

