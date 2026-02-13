Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 13 febbraio 2026, si aggira intorno ai 33,24 euroMWh, una cifra che riflette un andamento stabile rispetto alle settimane precedenti, nonostante le tensioni geopolitiche nel Nord Africa abbiano fatto aumentare temporaneamente i prezzi nelle ultime due giornate.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) aggiornato a oggi, 13 Febbraio 2026, si attesta a circa 33,24 euroMWh, che corrisponde a 0,316 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi di fine gennaio, quando il prezzo aveva superato i 45 euroMWh (0,421 euroSmc). Dopo una fase di volatilità, il mercato ha registrato una progressiva discesa, con valori che negli ultimi giorni si sono stabilizzati tra i 33 e i 35 euroMWh (0,308-0,327 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

