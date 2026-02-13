Il prezzo del gas al metro cubo oggi ha raggiunto 0,095 euro, in aumento rispetto a ieri, a causa delle tensioni geopolitiche che hanno spinto al rialzo le quotazioni sui mercati europei.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato di ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Contenuti correlati

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Argomenti discussi: Gas, Arera: prezzo in aumento del 10,5% a gennaio per i vulnerabili; Costo del gas per i clienti vulnerabili: +10,5% dopo l'ultimo aggiornamento di ARERA; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Gas alle stelle: per i vulnerabili +10,5%, bollette più care nel 2026.

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offertaUltima chiamata per l’ offerta Engie Energia che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima gas per i prossimi due anni. Con PuntoFisso 24 Mesi avrai infatti lo stesso prezzo per Smc in ... punto-informatico.it

A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.188 al metro quadro, con un aumento del 6,84% rispetto a Gennaio 2025 (2.048 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Salzano ha raggiunto il - facebook.com facebook