Previsioni meteo per il weekend | sarà un San Valentino bagnato

Il fine settimana porta pioggia sull’Italia, e anche l’area pisana si prepara a un San Valentino bagnato, secondo le previsioni di 3bmeteo. La causa principale è un fronte perturbato che si sposta dal Nord verso il Centro-Sud, portando instabilità e rovesci diffusi. In particolare, nelle zone costiere, è previsto un cielo grigio e persistente, con piogge che si intensificano nel pomeriggio di domenica.

Variabilità nel fine settimana, con pioggia proprio a San Valentino. E' il quadro per lo Stivale e anche per l'area pisana secondo 3bmeteo.it. Il meteorologo Carlo Migliore avvisa infatti che già dalla fine di oggi, venerdì 13 febbraio, un "vortice ciclonico inizierà la sua evoluzione in area Mediterranea" per uno "scontro molto acceso tra aria fredda di matrice artica e correnti molti miti di matrice sub tropicale". L'innesco avverrà sulla Francia, ma ben presto raggiungerà "l'area tirrenica entro sabato mattina e porterà forti condizioni di maltempo sulla nostra Penisola. Venti forti, pioggia battente e neve abbondante sulle Alpi e in Appennino abborderanno prima le regioni occidentali e poi quelle orientali e meridionali, ultimando il suo tragitto sull'Italia domenica sera".🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Roma, dove i monumenti storici si sono già bagnati sotto una pioggia incessante, arriva la tempesta Oriana, che nel fine settimana di San Valentino porterà forti venti e abbondanti piogge su tutta Italia.

Le previsioni meteo annunciano un San Valentino diverso dal solito per il Veneto.

