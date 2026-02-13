Previsioni meteo Lombardia il cielo sopra San Valentino? Scuro e con nuvoloni da pioggia ma domenica è tutta un’altra luce

Milano, 13 febbraio 2026 - Il cielo sopra San Valentino si presenta scuro e coperto da nuvoloni in attesa di pioggia, a causa di un fronte caldo- freddo che attraversa la regione. La perturbazione in arrivo ha portato una copertura nuvolosa intensa già dalla mattina, e le previsioni indicano che nel pomeriggio potrebbero verificarsi acquazzoni sparsi. Tuttavia, domenica si preannuncia un cambio di tempo netto, con il cielo che si schiarisce e le temperature che saliranno fino a 14 gradi nelle zone pianeggianti.

Milano, 13 febbraio 2026 - San Valentino quantomeno grigio scuro, secondo le previsioni meteo - se non bagnato dalla pioggia ma una domenica che si annuncia poco nuvolosa e con temperature massime attorno ai 14 gradi nelle pianure lombarde Quadro generale. " Sulla Lombardia - secondo gli esperti di 3Bmeteo - venerdì breve tregua dal maltempo con tempo soleggiato e clima piuttosto mite, temperature massime fino a 13-15 gradi in pianura. Già nel pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, preludio di un nuovo veloce peggioramento. Sabato, ciclone di San Valentino.