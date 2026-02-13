Previsioni meteo Bologna come Londra | Tanta pioggia e poco sole

Bologna si trova sotto una pioggia incessante, con il cielo coperto e poche ore di sole, a causa di un fronte atlantico che sta attraversando la regione, portando temporali frequenti e persistenti.

Bologna e il Clima Impazzito: Un Inverno da Record e l’Allerta per il Territorio. Bologna si confronta con un inverno tra i più piovosi degli ultimi vent’anni, un periodo climatico che richiama scenari più tipici di Londra. La persistente umidità e la scarsa insolazione stanno mettendo a dura prova il territorio, sollevando preoccupazioni tra agricoltori, imprenditori e ambientalisti. Il meteorologo Pier Paolo Alberoni, responsabile della Struttura IdroMeteoClima di Arpae, descrive una situazione anomala che richiede un’attenzione costante e misure di adattamento. Un Flusso Perturbativo Costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bologna si prepara a un’altra settimana di pioggia e cielo coperto.

Le previsioni meteo per la Lombardia indicano una settimana caratterizzata da pioggia e neve, in particolare sulle aree montuose delle Olimpiadi.

