Previsioni meteo a tinte fosche | a San Valentino previsto un nuovo peggioramento del clima con freddo intenso e temporali che si abbatteranno su mezza Italia

Le previsioni meteo a tinte fosche annunciano un nuovo peggioramento del clima a San Valentino, con freddo intenso e temporali che si abbatteranno su mezza Italia. La tempesta ‘Harry Bis’ ha temporaneamente portato sollievo, ma le previsioni indicano che nei prossimi giorni arriveranno nuove perturbazioni, colpendo soprattutto il centro e il nord del Paese.

La tempesta ‘Harry Bis’ lascia l’Italia donando qualche ora di sollievo, ma non c’è da farsi illusioni perché le previsioni meteo per i prossimi giorni già preannunciano un nuovo peggioramento. Da qualche settimana, infatti, il nostro Paese è finito sotto un vero e proprio treno di cicloni che uno dopo l’altro, senza pause degne di questo nome, hanno sferzato l’intera penisola, concentrandosi soprattutto nelle regioni del centro-sud. Quella che stiamo vivendo in queste ore, con un sensibile miglioramento del meteo, è però giusto una breve – se non brevissima – parentesi, prima di una nuova ondata di freddo e maltempo che colpiranno proprio nel periodo in cui si celebra San Valentino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una perturbazione proveniente dal Nord Africa si sta avvicinando alla Campania.

Questa settimana il clima in Italia cambia stile.

