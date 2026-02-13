premio funari la pascale litiga con i propal

Francesca Pascale si è scontrata con i rappresentanti dei ProPal durante la cerimonia del Premio Funari, che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Mazzini, mentre si assegnava il riconoscimento a Carlo Freccero, Francesca Pascale e Germano Lanzoni, noto come “Il Milanese Imbruttito”.

Il Premio Funari tra frizioni e scintille. Ieri pomeriggio in piazza Mazzini la consegna del riconoscimento a Carlo Freccero, Francesca Pascale e Germano Lanzoni (noto al grande pubblico come “Il Milanese Imbruttito”) con un fuoriprogramma decisamente acceso da parte della Pascale. Ad indispettirla un gruppo di Pro Pal presenti con le bandiere della Palestina al minuto di raccoglimento per le vittime civili di tutte le guerre organizzato dalla Fondazione Carnevale di fronte alla tribuna. Da parte della Pascale insulti e battute al vetriolo. "Andate a lavorare", "Siete la zavorra della società", "Vergogna" ha detto la Pascale in direzione di alcuni manifestanti, mentre a coprire voci e proteste ci pensavano i tamburi della sfilata pronti a imporre un clima di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

