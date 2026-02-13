Preghiera del mattino 13 Febbraio 2026 | Aiutami a collaborare con Te

Affida il tuo cuore al Sacro Cuore di Gesù. Un invocazione potente per consegnare ogni affanno a Lui e camminare con fiducia nella Sua grazia. Preghiamo insieme. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Il desiderio stesso, la ricerca stessa del bene ci fanno schierare gli uni contro gli altri. In fondo in ogni nostra attività non c’è che una sola grande finalità: il bene! Ma quanta diversità nella realizzazione concreta di questo desiderio universale! Signore, aiutami a trovare, in questa giornata, un terreno comune di collaborazione con quelli che incontrerò. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 13 Febbraio 2026: “Aiutami a collaborare con Te” Preghiera del mattino del 10 Febbraio 2026: “Aiutami ad essere come Te” Questa mattina, come ogni martedì, molti si sono rivolti ai loro Angeli Custodi con una preghiera semplice e diretta: “Aiutami ad essere come Te”. Preghiera del mattino 9 Febbraio 2026: “Aiutami a non avere paura” Questa mattina, alle nove, una folla si è radunata davanti alla chiesa per recitare la preghiera del mattino. Contenuti correlati Mali : aux portes de l’effondrement Argomenti discussi: Haradinaj parte delle preghiere del mattino: molto significativo che il Kosovo sia rappresentato a questo importante evento; Siracusa. Giornata Mondiale del Malato, momenti di preghiera a San Luca e in Santuario; Esplosione in un luogo di culto a Islamabad: morti e feriti. Polizia: Attacco suicida; Scomparso mons. Riccardo Fontana, per 13 anni vescovo della diocesi aretina. Giovedì il funerale nella Cattedrale di Arezzo. Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 11 Febbraio 2026: Aiutami a testimoniarti al mondoIniziamo il mercoledì con San Giuseppe: preghiera del mattino al Custode della Sacra Famiglia per invocare la sua potente intercessione. lalucedimaria.it (LA MIA PRIMA PREGHIERA DEL MATTINO) - “Insegnami a cercarti, e mostrati a me che ti cerco. Io non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi amandoti, e che ti am - facebook.com facebook