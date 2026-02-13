Precariato scuola | docente reintegra il posto dopo battaglia legale per rifiuto di supplenza

Una docente di Agrigento ha riottenuto il suo posto in cattedra dopo aver vinto una battaglia legale, perché era stata esclusa dalle graduatorie. La donna aveva rifiutato una supplenza, ma questa decisione le aveva impedito di essere reinserita. La vicenda ha suscitato attenzione tra i sindacati, che hanno supportato il suo ricorso. Ora, grazie alla sentenza, può riprendere l'insegnamento senza ulteriori ostacoli.

Docente Reinserita in Cattedra Dopo Battaglia Sindacale: Un Caso di Precarietà Scolastica. Una docente agrigentina ha riconquistato il suo posto in cattedra dopo essere stata inizialmente esclusa dalle graduatorie a seguito del rifiuto di una supplenza. La vicenda, risolta grazie all’intervento del sindacato Anief-Acli e all’annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Ufficio scolastico territoriale di Milano, solleva interrogativi sulle procedure relative alle supplenze e sui diritti dei docenti nel sistema scolastico italiano. Il caso evidenzia le difficoltà che i precari affrontano nel tentativo di conciliare esigenze professionali e personali.🔗 Leggi su Ameve.eu Depennata dalle graduatorie dopo il rifiuto della supplenza, docente reintegrata con cattedra La docente, inizialmente esclusa dalle graduatorie e senza più possibilità di insegnare, è stata reintegrata con una cattedra prima ancora di arrivare a una decisione del tribunale amministrativo. Docente svolge supplenza senza titolo? Non c’è alcuna utilità per la scuola, va restituito lo stipendio Un docente svolge supplenze senza aver conseguito il titolo richiesto: la Corte dei Conti stabilisce che, in questi casi, lo stipendio deve essere restituito, poiché il servizio svolto è considerato privo di validità. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Docenti precari, spostare in organico di diritto tutte le cattedre di fatto su materia e in deroga su sostegno: Anief lo chiederà prestoall’Aran in occasione del rinnovo del ...Il precariato di massa è diventato una prassi della scuola pubblica italiana. Invece, non è così: le supplenze sono uno dei mali che più danneggiano l’apprendimento dei nostri alunni, che nel corso d ... orizzontescuola.it Precariato, docente risarcita per utilizzo abusivo di contratto determinatoIl Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà tenuto a pagare all'insegnante 18 mensilità. Quello di Brescia è il primo caso in Lombardia. quibrescia.it Professore di religione neo-assunto dopo un lungo periodo di precariato, ha battuto lo Stato in una causa patrocinata dalla Cisl Scuola. “Non si può essere precari a vita”, esulta il segretario regionale Luisa Treccani. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.