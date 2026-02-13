Prato la trappola di Schlein a Biffoni vale la Toscana?

A Prato, Elly Schlein ha messo nel mirino il sindaco Matteo Biffoni con una critica diretta sul tema della sicurezza, accusandolo di aver sottovalutato i problemi legati alla criminalità nel centro storico. La mossa, avvenuta durante un comizio in piazza del Comune, ha suscitato scalpore tra gli osservatori locali, che vedono nella strategia della leader del PD una presa di posizione più politica che concreta. La domanda che si fanno ora è se questa mossa abbia le carte in regola per influenzare il consenso in tutta la Toscana.

Mentre Roma, a parte qualche ardita vannacciata, è tutto sommato un posto noioso che si prepara nevroticamente alle elezioni politiche del 2027, il resto dell'Italia offre spunti notevoli, pittoreschi, scintillanti. Vedi Prato, la Gotham degli Anni 20, che in questi mesi ha regalato sontuosi complotti, dimissioni eccellenti, trame massoniche, eccetera eccetera. Per non perdere la città serve Mr preferenze. L'ex capitale del tessile continua a essere una sorta di parco giochi della cronaca politica. Quest'anno va al voto anticipato, per via delle dimissioni dell'ex sindaca Ilaria Bugetti, e il centrosinistra ha da individuare il suo campione per non perdere la città che in passato è già stata amministrata dal centrodestra.