Povertà educativa piano da 50 milioni per le periferie

A Roma, il governo ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per affrontare la povertà educativa nelle periferie italiane, dove la mancanza di risorse e servizi rende difficile la crescita dei bambini. In alcune zone, le scuole sono in condizioni precarie e le famiglie spesso trovano difficile garantire un sostegno adeguato ai figli. La spesa mira a rafforzare le infrastrutture scolastiche e i servizi sociali nei quartieri più svantaggiati, con l’obiettivo di migliorare le opportunità per i giovani residenti.

Roma, 13 febbraio 2026 – Nelle periferie italiane ci sono quartieri dove crescere è più difficile: meno servizi, scuole fragili, famiglie in affanno. È lì che si gioca una partita decisiva per il futuro del Paese. Per questo arrivano 50 milioni di euro destinati a 15 città, oltre 40 quartieri e 367 organizzazioni coinvolte in tutta Italia, con l'obiettivo di generare un cambiamento concreto nelle vite di bambine, bambini e adolescenti che vivono nelle aree più fragili. Si chiama " Organizziamo la Speranza " l'iniziativa promossa da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.