Al centro del Monte degli Arettini, il progetto “Poto di rigenerazione” mira a trasformare il centro benessere Alpe di Poti in un punto di riferimento per il territorio, sfruttando le risorse naturali e puntando su un modello sostenibile. Lo dice l’architetto Alessandro Stocchi, che spiega come il nuovo sviluppo voglia rispettare l’ambiente e valorizzare il luogo senza snaturarlo, differenziandosi così da altri centri simili.

di Gaia Papi "Poti può tornare a essere un luogo simbolo, ma con una vocazione nuova". Parola dell’architetto Alessandro Stocchi che ci racconta il progetto del Centro Benessere Alpe di Poti, una visione che intreccia natura, salute e sviluppo sostenibile. Architetto, che cos’è il progetto per l’ex albergo di Poti? "È un’idea di rigenerazione profonda. Il Centro Benessere Alpe di Poti nasce per diventare un marchio riconoscibile di benessere esclusivo, eleganza e qualità. Non parliamo di un semplice recupero edilizio, ma della creazione di un luogo simbolico, capace di coniugare salute, relax e sviluppo sostenibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poti, rilancio con stile. Un centro benessere sul monte degli aretini: "Piano di rigenerazione"

