PostePay Green, la carta prepagata pensata per i minori di 18 anni, costa 10 euro all’anno e permette ai ragazzi di gestire i propri soldi in modo sicuro, evitando rischi legati al contante. Poste Italiane ha lanciato questa soluzione per rispondere alla crescente richiesta di strumenti digitali tra i più giovani, offrendo un modo semplice e immediato per effettuare acquisti online, pagare abbonamenti o risparmiare. A differenza di altre carte, PostePay Green si può ricaricare facilmente sia in ufficio postale che online, con un limite di spesa mensile di 500 euro, e richiede l’autorizzazione di un

Avere uno strumento per effettuare acquisti online, pagare un abbonamento o mettere da parte la paghetta è oramai una consuetudine anche per i più giovani. Da un’indagine effettuata dalla Banca d’Italia nel primo trimestre 2023 emerge infatti che circa il 90% dei giovani tra i 18 e i 34 anni possiede almeno una carta di pagamento. Ma chi ha meno di 18 anni può averla? La risposta è si e una delle soluzioni più conosciute è la PostePay Green, la carta prepagata pensata proprio per i minorenni. Cos’è la PostePay Green. La Postepay Green è la carta prepagata ricaricabile pensata per i ragazzi tra i 10 e i 18 anni non ancora compiuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PostePay Green per i minori di 18 anni, quanto costa e come funziona la prepagata

Approfondimenti su postepay green

A Milano nasce la prima area cani privata a pagamento, ‘Dog City Garden’.

In Bologna, la fecondazione assistita rappresenta un’opzione accessibile sia presso strutture pubbliche che private.

Ultime notizie su postepay green

PostePay addio: cosa succede ora e come continuare a utilizzare i servizi onlineDal 9 ottobre 2025 l’app PostePay verrà ufficialmente chiusa. Tutte le sue funzioni passeranno alla nuova applicazione Poste Italiane, unico punto di accesso digitale per carte, conti, pagamenti, ... panorama.it

Addio a BancoPosta e PostePay: restano poche settimane per adeguarsiI clienti BancoPosta e PostePay hanno poche settimane di tempo per adeguarsi alle novità introdotte di recente. CI sono importanti novità in arrivo per i clienti di BancoPosta e PostePay. Poste ... diregiovani.it

Concerti, shopping e momenti speciali: Postepay Green e Visa ti accompagnano dove vuoi. La Carta prepagata Postepay Green è richiedibile in qualsiasi Ufficio Postale. - facebook.com facebook