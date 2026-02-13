Portogallo crolla parte dell' autostrada vicino a Coimbra | le immagini

Portogallo, crolla parte dell’autostrada vicino a Coimbra: le immagini. La sezione di un tratto dell’autostrada A1, una delle principali arterie del paese, è crollata questa mattina nei pressi della storica città di Coimbra, dopo giorni di intense piogge che hanno indebolito le fondamenta. Le immagini mostrano macerie sparse e veicoli fermati sulla carreggiata, mentre le autorità stanno valutando i danni e le cause del cedimento.

Crollato un segmento dell'autostrada A1, una delle principali arterie del Portogallo. Il cedimento è avvenuto nei pressi della città medievale di Coimbra, dopo le forti piagge. La città è in massima allerta: un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua potrebbe costringere all'evacuazione fino a 9.000 residenti su circa 135.000 abitanti. Negli ultimi giorni la Penisola Iberica è stata colpita da una serie di violente tempeste che hanno provocato diffuse inondazioni.