Porto concessioni demaniali Il Tar non dà la sospensiva Le gare possono andare avanti

Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai concessionari demaniali di Porto, permettendo così alle gare per le concessioni di proseguire senza interruzioni. Durante l’udienza di ieri in camera di consiglio, il tribunale ha deciso di non fermare le procedure, nonostante le istanze di alcuni operatori che avevano chiesto una sospensione temporanea. La vicenda, iniziata a fine gennaio con il ricorso contro il Comune di Monte Argentario, riguarda la procedura di gara per l’affidamento dei pontili, e questa decisione chiarisce che le gare continueranno come previsto.

MONTE ARGENTARIO Il Tar respinge la domanda cautelare, le gare vanno avanti. Si è tenuta ieri l'udienza in camera di consiglio del Tribunale amministrativo della Toscana, che a fine gennaio aveva accolto la richiesta di abbreviazione dei termini presentata da alcuni concessionari nel ricorso contro il Comune di Monte Argentario relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei pontili. Il termine delle gare sulle concessioni demaniali di Porto Ercole infatti si avvicina – la scadenza per presentare le offerte è prevista per lunedì 16 febbraio – quindi il Tar ha accelerato con l'obiettivo di ridurre i termini processuali, ritenendo sussistenti le condizioni di urgenza segnalate dai ricorrenti.