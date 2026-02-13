A Pontesecco, i sindaci si dividono sul futuro dei birilli lungo le strade comunali. La discussione è nata dopo l’appello di Berlanda, che ha chiesto di intervenire per migliorare la sicurezza stradale. Alcuni sindaci vedono positivamente la corsia reversibile, ma altri puntano a soluzioni più decise, come l’eliminazione definitiva dei birilli. La questione divide le amministrazioni, che si confrontano sulla strada da seguire.

IL DIBATTITO. Diverse le posizioni dei Comuni, dopo che Berlanda ha invitato a intervenire. «Bene la corsia reversibile, ma servono misure più incisive». Divisi sulla Paladina-Sedrina. All’indomani dall’appello lanciato da Palafrizzoni sulla necessità di un’azione sovracomunale per affrontare il problema viabilistico a Pontesecco con interventi mirati sui singoli territori, sono tiepide le reazioni dei sindaci i cui Comuni ricadono sull’asse Bergamo-Villa d’Almé. Dal progetto per la corsia reversibile «intelligente» messo a punto dal Comune di Bergamo (una spesa da 1 milione di euro) è emersa la poca efficacia se non integrato da interventi su tutta la direttrice, ha spiegato l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda in più occasioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Pontesecco, sindaci in ordine sparso. «Ma i birilli devono essere archiviati»Diverse le posizioni dei Comuni sul nodo di Pontesecco, dopo che Berlanda ha invitato a intervenire. «Servono misure incisive». ecodibergamo.it

