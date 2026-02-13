A Ponterotto, in provincia di Lucca, la Statale del Brennero tra Anchiano e Piaggione è stata riaperta mercoledì sera, dopo un mese di chiusura causata da una frana che aveva bloccato il traffico e messo in allerta i residenti della zona.

Riaperta mercoledì in serata la Statale del Brennero fra Anchiano e Piaggione, in località Ponterotto, comune di Lucca. Il transito è stato ripristinato a doppio senso di marcia nel tratto interessato alla frana anche se permane il semaforo che regola il senso unico alternato nel punto precedente. La strada era chiusa alla circolazione dall’8 gennaio scorso, a seguito di un grosso smottamento di terra e sassi che aveva interessato la scarpata. I lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del costone montano sono stati portati a termine dall’Anas in un mese. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che aveva annunciato la riapertura della Statale, ringrazia i responsabili Anas "per quanto realizzato e per averci sempre aggiornato sull’avanzamento dei lavori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponterotto. Dopo un mese riapre il Brennero

Il Comune ha deciso di aumentare la videosorveglianza al Ponterotto, in risposta alle segnalazioni di degrado da parte dei residenti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Ponterotto. Dopo un mese riapre il Brennero; Il Brennero torna a doppio senso tra Piaggione ed Anchiano; nessuna novità su Ponterotto; Il Brennero torna a doppio senso tra Piaggione ed Anchiano; nessuna novità su Ponterotto.

Il Brennero torna a doppio senso tra Piaggione ed Anchiano; nessuna novità su PonterottoDopo oltre un mese di chiusura è tornato percorribile il tratto della statale del Brennero, che era stato interrotto a causa di una frana. Ancora nessuna novità invece sull'altra punto critico della S ... noitv.it

Dopo i recenti episodi al Ponterotto, l’ex consigliere dei Verdi interviene sul tema della sicurezza e chiede più organico e politiche sociali strutturate - facebook.com facebook