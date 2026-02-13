Pontedera altra svolta | esonerato mister Simone Banchieri

Pontedera, altra svolta: esonerato mister Simone Banchieri. L’avventura del tecnico torinese alla guida della squadra si interrompe dopo appena nove partite, in cui ha ottenuto solo quattro pareggi e cinque sconfitte, tra cui quella di ieri contro una diretta concorrente in classifica. La decisione arriva dopo una serie di prestazioni deludenti e un inizio di campionato difficile, che hanno spinto la società a cambiare rotta. Banchieri, che era arrivato in granata lo scorso dicembre, lascia il posto a un nuovo allenatore con l’obiettivo di invertire la rotta.

