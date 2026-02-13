Ponte sullo Stretto | Via alle autorizzazioni obiettivo ripartenza entro l’estate e polo ingegneristico globale

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha firmato le prime autorizzazioni per il Ponte sullo Stretto di Messina, puntando a riavviare i cantieri entro l’estate. L’obiettivo è trasformare il progetto in un polo ingegneristico di livello globale, con un’attenzione particolare allo sviluppo di una “Silicon Valley” dell’ingegneria, secondo quanto annunciato dai promotori. La firma delle autorizzazioni segna il passaggio chiave, mentre i tecnici lavorano per rispettare le tempistiche previste.

Ponte sullo Stretto: Verso la Ripartenza, l’Ambizione di una “Silicon Valley” dell’Ingegneria. Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è entrato nella fase decisiva del suo iter autorizzativo, con l’obiettivo di riavviare i lavori entro l’estate. Il presidente della Società Stretto di Messina, Giuseppe Recchi, ha espresso ottimismo, delineando la prospettiva di un’opera che potrebbe trasformare l’area in un polo di eccellenza ingegneristica di livello globale, paragonabile alla Silicon Valley. L’annuncio è stato rilasciato durante la partecipazione a un evento a Milano, segnando un momento cruciale per un progetto che ha segnato la storia recente del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture vengono fissate le scadenze per il ponte sullo Stretto.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha confermato l'intenzione di realizzare il Ponte sullo Stretto, sottolineando la sua determinazione a portare avanti il progetto nonostante le molte opposizioni.

