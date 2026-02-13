Pollo bianco o giallo | perché hanno colori diversi e qual è più salutare

Il colore del pollo, bianco o giallo, dipende dalla dieta degli animali e rivela aspetti importanti della loro alimentazione. Quando il pollo si presenta giallo, spesso significa che ha mangiato più cereali ricchi di pigmenti naturali, come il mais. Questa differenza di colore non è solo estetica: può influenzare anche il valore nutrizionale. Molti consumatori si chiedono quale versione sia più salutare, considerando che il colore indica variazioni nelle sostanze presenti nella carne.

Il pollo giallo è davvero più buono o più sano di quello bianco? Il nutrizionista Fabio Mariniello fa chiarezza A prima vista, la differenza tra pollo bianco e pollo giallo può sembrare solo estetica. In realtà, il colore della pelle riflette processi biologici legati all’alimentazione e al metabolismo dei pigmenti naturali presenti nei cereali e nei vegetali. La diversa pigmentazione porta molti consumatori a pensare che esistano differenze di qualità tra pollo bianco e pollo giallo, sia in termini di sapore e consistenza, sia sul piano nutrizionale e salutistico. Si tratta di un’idea diffusa: il pollo giallo viene spesso percepito come più “rustico”, più sano o di qualità superiore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

