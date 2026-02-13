Poliziotto salernitano ferma un tunisino in fuga dal Centro Rimpatrio e viene ferito | il fatto

Poliziotto salernitano ferisce un tunisino in fuga dal Centro Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, quando l’agente cerca di bloccare un uomo che stava tentando di scappare dalla struttura, ma quest’ultimo lo ferisce con un coltello durante la colluttazione. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì, creando scompiglio tra le forze dell’ordine e attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Increscioso episodio, nei giorni scorsi, ai danni di un ispettore del salernitano in servizio presso il Cpr di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. L'agente, infatti, ha tentato di fermare un tunisino in fuga dal Centro di permanenza per il rimpatrio, strattonando un sanitario e scavalcando un muro. Rintracciato nelle campagne di Spinazzola dall'Ispettore, alla richiesta dei documenti, lo straniero avrebbe ferito alla mano il poliziotto, con un coccio di bottiglia. Dopo la colluttazione è stato arrestato, mentre il poliziotto è stato condotto all'ospedale di Barletta, per ferite multiple e traumi.