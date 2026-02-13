Polizia locale l’ambiente osservato speciale

La polizia locale ha intensificato i controlli contro le auto senza revisione, riducendo le sanzioni di circa il 30% rispetto all’anno scorso, passando da 722 a 535 multe. Durante i controlli, sono stati decurtati anche meno punti dalle patenti dei conducenti multati, passando da 4 a 3 punti ogni volta.

Sono diminuite di circa il 30% le sanzioni per le auto senza revisione (da 722 a 535) e anche i punti decurtati dalle patenti dei conducenti multati, da 4.550 a 3.238. Sono tra i dati più significativi che emergono dal report dell’attività svolta nel 2025 dal Comando di Polizia Locale guidato dal comandante Daniele Buscarini. In diminuzione i fermi e sequestri amministrativi per mancanza di copertura assicurativa: 257 rispetto ai 332 del 2024. Patenti ritirate o sospese per un totale di 48, 26 invece le sanzioni per soste su posteggi dedicati a persone con disabilità, alle quali sono stati rilasciati 213 contrassegni per pass sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

