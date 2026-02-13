Politecnico di Lecco e liceo Grassi insieme per una città inclusiva

Il Politecnico di Lecco e il liceo Grassi hanno organizzato un progetto pratico per sensibilizzare gli studenti sull’inclusione sociale, mettendoli in azione sul campo. Si è conclusa con la seconda attività sul territorio questa iniziativa, intitolata “Diversità creativa per la Città pubblica”, promossa dal polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, con il coinvolgimento diretto di studenti e cittadini.

Studenti lecchesi a scuola di inclusione per una città sempre più a misura d'uomo. Si è concluso con la seconda attività sul campo il percorso didattico laboratoriale "Diversità creativa per la Città pubblica", promosso dal polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, con il coordinamento della professoressa Angela Colucci del Politecnico di Milano e dell'architetto Anna Schellino del REsilienceLAB, associazione di promozione sociale, in collaborazione con il liceo scientifico e musicale Grassi di Lecco. Il percorso prosegue ora con il lavoro in classe, che vedrà gli studenti restituire gli esiti dell'esplorazione attraverso presentazioni dedicate, individuando alcune sfide prioritarie per la città pubblica e formulando idee e proposte per migliorarla in modo accogliente e inclusivo.

Il Politecnico di Milano, in collaborazione con Poste e le università di Firenze e Bergamo, sta sviluppando una cargo-bike a tre ruote destinata ai postini.

