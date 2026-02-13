Polaveno | Il mondo in maschera

Polaveno si prepara a vivere un carnevale speciale perché l’Oratorio San Giovanni ha deciso di coinvolgere tutti in “Il Mondo in Maschera” del 2026, un evento che mira a far sognare grandi e piccini. Questa volta, l’iniziativa invita i partecipanti a portare i propri costumi, trasformando le strade del paese in un vero e proprio spettacolo di colori e allegria. La voglia di divertirsi e di immergersi in un’atmosfera fiabesca ha già contagiato molti abitanti, pronti a partire per un viaggio immaginario senza allontanarsi da casa.

Preparate le valigie. O meglio, i costumi! L'Oratorio San Giovanni di Polaveno invita tutti a partecipare a "Il Mondo in Maschera", l'edizione 2026 del Carnevale locale che promette di farci viaggiare con la fantasia. L'appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio. Il tema di quest'anno è un invito all'esplorazione: i partecipanti sono incoraggiati a scegliere un paese, una città o uno stile geografico e trasformarlo in un costume originale. Che si tratti di un monumento iconico, di un abito tradizionale o di un'atmosfera lontana, la parola d'ordine è "liberare la fantasia".