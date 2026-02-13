Pmi | Manageritalia 5mln euro di fondi regionali per la managerialità

Manageritalia ha annunciato che la regione ha destinato 5 milioni di euro di fondi regionali per sostenere la managerialità nelle piccole e medie imprese. La decisione arriva in seguito a un incontro tra rappresentanti del settore e amministratori locali, che hanno discusso di come migliorare la gestione aziendale e favorire la crescita economica del territorio. Durante il convegno tenutosi a Rieti, si sono ascoltate testimonianze di imprenditori che hanno già beneficiato di questi investimenti.

Roma, 13 feb. (adnkronosLabitalia) - Grande partecipazione di manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni al convegno 'Managerialità e sviluppo nelle pmi-leve concrete per la crescita del territorio', che si è svolto oggi pomeriggio presso la Camera di commercio Rieti-Viterbo, Sala Cunicchio. L'iniziativa, organizzata da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria, Federmanager Roma, Camera di commercio Viterbo e Federalberghi Viterbo ha rappresentato un momento di confronto qualificato sul ruolo strategico della managerialità quale leva determinante per la crescita e il rafforzamento competitivo delle piccole e medie imprese del territorio, sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

