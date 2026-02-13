Evan Plushenko ha dichiarato che Malinin è il suo erede, spiegando che senza atleti russi, i Giochi non sarebbero autentici. Durante un'intervista, il campione olimpico di Torino 2006 ha parlato del talento emergente, sottolineando come Ilia rappresenti la nuova stella del pattinaggio. Ha anche commentato il successo della squadra russa, descrivendo il bronzo come un risultato incredibile.

Vent’anni fa, il biondo era lui. Evgeny Plushenko non vinse solo l’oro nel pattinaggio maschile, dominò e diventò uno dei personaggi dei Giochi. Aveva una sicurezza impressionante, una testa gialla e un vestito nero con inserti dorati. Tutto uguale a Ilia Malinin, e il suo quadruplo axel era il quadruplo toeloop. L’Italia scoprì quel ragazzo, che pattinava su musiche italiane – la Tosca di Puccini nel corto, Il Padrino nel libero – e si era sposato da poco con una ragazza agganciata a un semaforo. O almeno, così diceva. Tutti innamorati (di lui, non della ragazza), come oggi tutti parlano di Malinin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Plushenko: "Sì, Malinin è il mio erede. Senza atleti russi, però, non sono veri Giochi"

