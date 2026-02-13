Sony ha svelato le novità di PlayStation State of Play, causando grande entusiasmo tra i fan. Durante l'evento, sono stati mostrati nuovi trailer di giochi in uscita e aggiornamenti su titoli già annunciati, con date di lancio confermate. Tra le anteprime più attese, c’erano dettagli su alcuni titoli esclusivi e un’anteprima di gameplay che ha suscitato molta curiosità. La presentazione ha avuto luogo giovedì sera, attirando migliaia di spettatori in tutto il mondo.

l’ultima sessione di State of Play ha inaugurato il 2026 con una ricca valanga di annunci dedicati agli appassionati di PlayStation 5, offrendo data precise, trailer e anteprime su titoli sia nuovi sia già annunciati. la durata della presentazione è stata superiore alle consuete ore, offrendo dettagli approfonditi su molteplici progetti in sviluppo. state of play febbraio 2026: principali rivelazioni. ghost of yotei: legends — data di rilascio e dettagli. è stata confermata la finestra di lancio di Legends per la versione ps5, fissata al 10 marzo 2026. l’esperienza cooperativa a quattro giocatori tornerà a proporre missioni a ondate, ma non è previsto l’arrivo di una versione per pc al lancio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Playstation state of play le rivelazioni principali della nuova presentazione

Il direttore di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha aperto il ‘PlayStation State of Play’ di febbraio 2026 annunciando che l’evento avrebbe svelato le maggiori novità in arrivo per la console, tra cui un nuovo capitolo di ‘Silent Hill’ e aggiornamenti su ‘God of War’.

Il grande evento di PlayStation si apre con attese altissime.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

NEW PlayStation State of Play LEAKS! And PS6 DELAYED to 2030!

Argomenti discussi: Lo State of Play torna giovedì 12 febbraio; State of Play: cosa ci aspettiamo dall'evento PlayStation di febbraio? Le nostre ipotesi; PlayStation State of Play: tutte le novità e i trailer da God of War a Silent Hill; Sony ha annunciato un nuovo State of Play: data, orario e cosa aspettarsi dal nuovo evento PlayStation.

State of Play: ecco tutti gli annunciOggi 12 febbraio 2026 si tiene il nuovo State of Play, evento organizzato da PlayStation con le novità in arrivo. vgmag.it

State of Play – Tutti i giochi che sono stati annunciatiQuesto sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione. Ieri sera alle ore 23.00 italiana c’è stato lo State of Play, l’evento in cui Sony presenta titol ... havocpoint.it

PlayStation State of Play: tutte le novità e i trailer da God of War a Silent Hill x.com

Sony ha sfruttato il PlayStation State of Play per confermare alcuni dei giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium nei prossimi mesi. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-extra-premium-annunciati-i-859374.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook