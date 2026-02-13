Febbraio 2026 si presenta come uno dei mesi più interessanti degli ultimi tempi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, con Sony che ha annunciato una vasta selezione di nuovi titoli disponibili, tra cui alcune esclusiva di grande richiamo che non si vedevano da mesi.

Febbraio 2026 si presenta come uno dei mesi più interessanti degli ultimi tempi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. A partire dal 17 febbraio, il catalogo si arricchisce con produzioni di grande richiamo che spaziano dall’azione supereroistica alle corse open world, passando per avventure narrative intime, giochi di ruolo e sportivi. Per chi possiede il livello Premium, è previsto anche il ritorno di un classico firmato Pixar. PS Plus Extra e Premium – Gamerbrain.net Extra e Premium. Marvel’s Spider-Man 2 PS5 Il secondo capitolo sviluppato da Insomniac riporta in scena Peter Parker e Miles Morales in una New York ancora più vasta e dettagliata. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium: Tutti i Titoli di Febbraio 2026

Un leak ha rivelato in anticipo alcuni dei giochi che saranno disponibili a gennaio 2026 su PlayStation Plus Extra e Premium.

Sony ha comunicato i titoli disponibili gratuitamente a gennaio 2026 per gli iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium.

Contenuti correlati

PLAYSTATION PLUS EXTRA e PREMIUM I GIOCHI PS4 e PS5 DI GENNAIO 2026

Argomenti discussi: PlayStation Plus: quando verranno annunciati i giochi Extra e Premium di febbraio 2026?; Catalogo dei giochi PlayStation Plus di febbraio: Marvel’s Spider-Man 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, Neva, Season: A Letter to the Future e non solo; L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio è vicinissimo; Abbonamento PlayStation Plus: quali sono le differenze.

PlayStation Plus Extra e Premium: Tutti i Titoli di Febbraio 2026Febbraio 2026 si presenta come uno dei mesi più interessanti degli ultimi tempi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. A partire dal 17 ... gamerbrain.net

Annunciati i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio e le novità dei prossimi mesiIl catalogo del PlayStation Plus è pronto ad espandersi: Sony ha svelato la line-up di novità per PS4 e PS5 in arrivo a febbraio e oltre per gli abbonati al servizio. multiplayer.it

Ho fatto poco fa' il playstation plus extra, 13.99 euro,ci sono veramente tantissimi bei giochi. - facebook.com facebook