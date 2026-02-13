Pizze innovative per il mercato estero ma lo Stato nega il credito d’imposta | azienda vince il ricorso e dimezza la multa

La società umbra Speciale Pizzerie, nota per aver lanciato pizze con ingredienti innovativi destinate al mercato estero, ha vinto il ricorso contro il rifiuto dello Stato di concedere il credito d’imposta, dimezzando così la sanzione iniziale di circa 200.000 euro.

Tutto era iniziato con un atto di recupero notificato dall'Agenzia delle entrate di Perugia che contestava l'indebita compensazione di crediti d'imposta per complessivi 140.231 euro relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. La società ha presentato ricorso eccependo vizi formali dell'atto e contestando nel merito le valutazioni dell'Agenzia. Nel corso del giudizio, ha documentato nel dettaglio le attività di ricerca effettivamente svolte, incentrate su tre prodotti innovativi da immettere sul mercato: pinsa ad alta idratazione: con analisi preliminari, studio di fattibilità, ideazione di una ricetta esclusiva, test e sperimentazioni, fino alla realizzazione di una pilatrice dedicata; pizza ovale, destinata in particolare al mercato inglese, con sviluppo di uno specifico utensile da taglio, test di confezionamento e adeguamento delle linee produttive; pizza rotonda gran gourmet, con modifiche al processo produttivo, test sulle linee di laminazione e inserimento di nuovi nastri di collegamento tra forno e impianto di farcitura.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

