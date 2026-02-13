Pixel funzione gratuita migliorata | ecco come usarla

Google Pixel ha lanciato una nuova versione migliorata della sua funzione gratuita di VPN integrata, chiamata Pixel VPN, che ora permette agli utenti di navigare in modo più sicuro senza dover scaricare app esterne. Questa funzione, già presente sui dispositivi Pixel, si distingue per la semplicità di attivazione e per la possibilità di proteggere la connessione anche durante lo streaming e le sessioni di lavoro. La novità più importante riguarda l’ottimizzazione delle prestazioni e la maggiore stabilità della connessione, grazie a server più veloci e a un’interfaccia più intuitiva, che permette di configurare la VPN in pochi clic.

pixel vpn rappresenta una soluzione VPN integrata nei dispositivi Google Pixel, offrendo una protezione della navigazione senza costi aggiuntivi. nel corso del 2026, google ha potenziato questa funzione, rendendola ancora più affidabile e facile da utilizzare. l'obiettivo è fornire una rete privata virtuale gratuita direttamente dal sistema operativo, senza dover ricorrere a servizi esterni. cosa offre pixel vpn. la funzione propone una soluzione vpn gratuita compatibile con i dispositivi pixel, operante come i tipici servizi a pagamento ma inclusa nell'ecosistema google. la comodità risiede nell'integrazione nativa: non è necessario sottoscrivere abbonamenti o installare applicazioni di terze parti.