Il nuovo aggiornamento Android 17 Beta è disponibile per alcuni modelli Pixel compatibili. La differenza rispetto alle versioni precedenti sta nel fatto che, grazie ad Android Canary, che permette un sviluppo continuo, l’anteprima viene rilasciata più in fretta come versione beta. Questo permette agli utenti di provare le novità prima di altri. Tra i dispositivi supportati ci sono i Pixel 6 e Pixel 7, che riceveranno l’aggiornamento nelle prossime settimane.

l’aggiornamento android 17 beta segna una dinamica diversa rispetto al passato: grazie a android canary che funge da processo di sviluppo continuo, la pubblica anteprima passa rapidamente alla versione beta. questo scenario consente un roll-out più veloce e una disponibilità più immediata su i dispositivi supportati, offrendo una finestra di prova più ampia per gli utenti interessati. android 17 beta: compatibilità e modelli supportati. la disponibilità della beta 1 è estesa a tutti i Pixel ancora aggiornabili, includendo una gamma che va dai modelli di prima generazione agli ultimi dispositivi in catalogo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel compatibile android 17 beta: modelli supportati

È arrivata una versione beta di Android 17 dedicata ai dispositivi Pixel.

Google ha annunciato che la prima versione beta di Android 17 è ora disponibile per i dispositivi Pixel.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Android 17 è qui con la Beta 1: ecco le novità annunciate e come installarla sui Pixel [AGGIORNATA]; Android 17 Beta 1 (non) ufficiale: novità, data e tutti i Pixel compatibili; Il 2026 di Android: ecco quando saranno rilasciate le versioni stabili e beta; Prima Beta Android 17 per Pixel disponibile a giorni.

Android 17 è qui con la Beta 1: ecco le novità annunciate e come installarla sui Pixel [AGGIORNATA]Google ha finalmente rilasciato la Beta 1 di Android 17: ecco le novità annunciate, i dispositivi compatibili e come installarla sui Pixel. tuttoandroid.net

Android 17 Beta 1 (non) ufficiale: novità, data e tutti i Pixel compatibiliAndroid 17 Beta 1 introduce obbligo di app adattive per grandi schermi, nuove API per fotocamera e media, e migliorie a prestazioni e privacy. smartworld.it

VOLTME Set di 2 Cavo USB C a USB C PD 60W Nylon Intrecciato 1.0m, RUGG USB-C Tipo C Cavo Ricarica Compatibile con MacBook, MateBook, Pixel 7/6 Pro/5/4XL, iPad Pro, Galaxy S22, ecc... (grigio) #Amazon Prezzo 4,37€ invece di 5,75 https:// - facebook.com facebook