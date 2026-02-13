Il Milan affronta il Pisa venerdì sera alle 20:45, perché Allegri ha deciso di schierare ancora Loftus-Cheek e Nkunku, puntando sulla loro energia. La squadra rossonera arriva senza aver disputato partite nel fine settimana, mantenendo saldo il secondo posto in classifica e cercando di consolidarlo.

Il Milan fa visita al Pisa nel match di venerdì sera che apre la 25esima giornata di campionato. Il Diavolo è riposato perché non ha giocato nello scorso weekend, mantenendo comunque il secondo posto in classifica. I rossoneri, ancora imbattuti in trasferta in questo campionato, cercano l’ottava vittoria esterna per provare a tenere il passo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Milan (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancora Loftus-Cheek e Nkunku per Allegri

Questa sera al Dall’Ara si gioca Bologna contro Milan, ultima partita della 23esima giornata di Serie A.

Questa sera il Pisa sfida il Milan allo stadio Ricci, nella prima partita della 25esima giornata di Serie B.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pisa-Milan, info biglietti; Pisa-Milan: orario e dove vederla in TV e streaming; Pisa - Milan: come comprare il biglietto; Pisa-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Pisa-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Pisa-Milan di Venerdì 13 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Pisa-Milan, le ULTIMISSIME: cosa filtra su Tramoni, Durosinmi e LeaoProbabili formazioni Pisa Milan - Le ULTIMISSIME sulle possibili scelte di Hiljemark e Allegri per la 25^ giornata ... fantamaster.it

Il Milan è arrivato a Pisa - facebook.com facebook

Match Preview C'è Pisa-Milan: leggi i dettagli della trasferta in toscana x.com