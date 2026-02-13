Pisa-Milan numeri e dove vederla | ecco tutto ciò che c’è da sapere

Il match tra Pisa e Milan si svolge venerdì 13 febbraio 2026 alle 20:45, perché il campionato richiede incontri regolari tra le squadre. La partita si giocherà allo stadio Romeo Anconetani di Pisa, offrendo ai tifosi locali l’opportunità di sostenere i loro beniamini. Per seguire la sfida, gli appassionati potranno anche guardarla in diretta su alcune piattaforme sportive, mentre i numeri e le statistiche delle due squadre danno un quadro chiaro delle forze in campo.

Pisa-Milan, partita della 25^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo alla ricerca dei tre punti dopo la bella vittoria esterna contro il Bologna. Ecco la preview ufficiale di Pisa-Milan dal sito rossonero. (fonte: acmilan.com) - Il Milan si prepara a sfidare il Pisa nella 25ª giornata di Serie A, in programma il 13 febbraio alle 20.45. All'Arena Garibaldi i rossoneri guidati da mister Allegri affronteranno la squadra allenata da Hiljemark. Con il campionato che entra nel vivo, ogni punto diventa cruciale per mantenere il passo in classifica. Il Milan, attualmente secondo, cerca di consolidare la sua posizione.