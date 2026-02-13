Pisa-Milan le formazioni ufficiali | un cambio e una conferma per Allegri E in attacco …

Oscar Hiljemark ha scelto di confermare la stessa formazione titolare, mentre Massimiliano Allegri ha deciso di apportare un solo cambio rispetto alla squadra scesa in campo contro la Fiorentina. La partita si gioca questa sera alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa, con l’attacco del Milan che si presenta con una sorpresa nel tridente.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri! PISA (3-4-2-1): Nicolas; Božhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Akinsanmiro, Højholt, Piccinini, Léris, Iling-Junior, Lorran, Stengs, Meister, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark. MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

