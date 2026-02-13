Pisa-Milan i rossoneri piegano i toscani e accorciano sull' Inter

Il Milan ha vinto a Pisa perché ha segnato due gol e conquistato tre punti importanti per la corsa in classifica. La squadra di Allegri ha battuto i toscani 2-1 all’Arena Garibaldi, mantenendo il ritmo con l'Inter in campionato. Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric hanno firmato le reti rossonere, mentre Felipe Loyola ha risposto per il Pisa. La partita si è giocata davanti a circa 10.000 spettatori, che hanno assistito a un match combattuto fino alla fine.

Il Milan passa anche all'Arena Garibaldi e resta in scia all'Inter. I ragazzi di Massimiliano Allegri superano 2-1 il Pisa nel match valevole per la 25esima giornata di Serie A: decidono le reti di Ruben Loftus-Cheek e Luka Modric; di Felipe Loyola il gol del momentaneo pareggio. Dopo un'iniziale fase di studio, gli ospiti si ritagliano la prima occasione al 10' con un colpo di testa di Rabiot, che termina sul fondo. Al 17' Modric disegna una traiettoria insidiosa su calcio di punizione, che Nicolas riesce ad allontanare in qualche modo. I padroni di casa fanno fatica a rendersi pericolosi, ma al 30' sfiorano il gol del vantaggio con Stojilkovic che, imbeccato da Moreo, si presenta davanti a Maignan, trovando l'opposizione del francese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pisa-Milan, i rossoneri piegano i toscani e accorciano sull'Inter Pisa-Como 0-3, Perrone e la doppietta di Douvikas piegano i toscani Il Como ha conquistato una vittoria significativa contro il Pisa, imponendosi per 3-0 all'Arena Garibaldi. Como-Milan di Serie A 1-1: accorciano i rossoneri con Nkunku | LIVE News Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si svolge il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pisa-Milan 1-2, Modric la risolve nel finale: i rossoneri non mollano la lotta scudetto; Diretta Pisa-Milan oggi, Serie A. Risultato live; E alla fine arriva Modric: 2-1 a Pisa, il Milan torna a -5 dall'Inter; Pisa-Milan: il racconto della partita. Modric fa volare il Milan: i rossoneri passano a PisaVittoria sofferta ma pesantissima per il AC Milan, che espugna l’Arena di Pisa imponendosi per 2-1 nella 25ª giornata di Serie A. A decidere l’incontro è stato Luka Modric, autore del gol partita ... latinaoggi.eu Il Pisa battuto in casa dal MilanIl Milan ha battuto il Pisa 2-1 all'Arena Garibaldi nell'anticipo di Serie A di stasera. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Loftus-Cheek al 39esimo del primo tempo. Alla ripresa, il P ... rainews.it Pisa-Milan, marcatori e tabellino https://mdst.it/4rbjXnS #SportMediaset facebook Elogio a ´ Segui il post partita di Pisa-Milan su #DAZN con #PisaMilan #SerieAEnilive #DAZNBetClub x.com